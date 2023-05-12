社融增量月瀉77％ 新貸插八成

4月中國信貸擴張幅度超預期放緩，反映借貸需求減。上月社會融資規模增量1.22萬億元（人民幣‧下同），按月減77.32%，新增人民幣貸款只有7,188億元，按月激減81.52%，為半年最少。分析指，後續復甦動力還靠資金需求能否大增，同時住戶存款按年縮逾萬億元，或加大政府聚焦就業不穩、信心不足等扶持政策。

內地住戶存款縮1.2萬億 人民銀行數據顯示，新增貸款、社會融資規模增量及廣義貨幣（M2）增速均有高位回落迹象，其中，反映貨幣供應量的M2餘額按年增12.4%，比3月溫和放緩0.3個百分點；新增貸款方面，住戶貸款減少2,411億元，短期及中長期貸款各減1,255億元及1,156億元，即使企業貸款增加6,839億元，但當中涉及短期貸款減1,099億元；人民幣存款上月減少4,609億元，主因住戶存款大減1.2萬億元。

市場憂慮新增貸款及社融增量等數據均呈斷崖式下降，對不平衡的經濟復甦形態帶來負面影響。分析指，今年開局信貸數據狂飆，主要是疫後實體經濟資金需求「高歌猛進」，銀行按要求將信貸投放節奏前置有關。隨着前期政策效果消退，加上樓市交投降溫，信貸支撐經濟同步減弱。

野村：疫後蜜月期將結束 野村亦指，房地產行業是拖累4月數據的主因，與按揭貸款有關的住戶中長期貸款驟減逾千億元，幅度遠超一年前的封城時期，亦遠低於2016至2021年的正常水平，未來數月信貸增長料放緩，特別是房地產行業問題再浮現、出口遜預期等，疫後經濟的蜜月期將結束。在信貸需求減弱、存款利率整體下降、通脹趨緩及美國聯儲局暗示暫緩加息情況下，人行貨幣政策操作空間正在加大。

另泰國央行正與人行就促進雙邊貿易使用人民幣會談，冀今年內或有成果。中方據報大幅增加了使用人民幣購買俄羅斯商品的數量，分析認為，未來幾年愈來愈多大宗商品和能源貿易會使用人民幣作為主要貿易貨幣。