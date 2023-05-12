中央傳調低內銀兩項存息上限

中央擬有序減少銀行負債成本，緩解低息環境對內銀盈利影響以至「讓利」的壓力。繼今年4月傳出政府要求內銀下調定期存款利率後，消息指中國市場利率定價自律機制日前通知，自下周一起，下調銀行協定存款及通知存款利率自律上限，削減幅度介乎0.3至0.5厘。有投行認為，減存息有助改善內銀淨息差及盈利增長，惟預計對整體存款市場的直接影響較小。

對國有銀行影響較小 上述兩類短期存款分別是協定存款及通知存款，前者指客戶按銀行約定存款額開立結算帳戶，銀行對基本額度存款按活期存息計，超過基本額度部分則以協定存息作準，主要針對企業帳戶；後者就是個人客戶存款時，沒有約定存入期限，但需提前一或7天通知銀行取款，即可按實際存期、相應幣種收息。因此，兩類存款均納入活期存款。

據報，目前協定存款基準利率為1.15厘，一天及7天期通知存款為0.8厘及1.35厘，惟普遍存在高利率情況，部分中小銀行的協定存款利率在兩厘以上。五一長假前曾傳出官方召開會議，上述兩類存款利率或迎來下調。近日消息指，國有銀行的相關存息自律上限會調整為基準利率加10點子，其他金融機構則是基準利率加20點子，即協定存款利率上限分別為1.25厘及1.35厘。業界認為，新規降低中小銀行的相關存息為主，對國有大行及股份銀行的影響相對很小。

不過，經調低存息自律上限後，國有銀行及小型銀行之間的相關存息差距便會縮小，大摩預期部分存款市佔率或轉移至大型國有銀行。高盛亦指，新政策應助內銀緩解淨息差壓力，惟前提是假設貸款利率在需求改善下趨穩，才能支持淨息差回升。