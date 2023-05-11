輪商精選：部署騰訊反彈 吼高槓桿16424
騰訊控股(00700)將於下周三公布今年首季業績，市場料其收入介乎1,436.78億至1,500.75億元人民幣，按年升6.1至10.8%；純利介乎234.92億至348.71億元人民幣，按年跌0.3%至升48.9%，並關注騰訊人工智能大模型建設與業務發展等指引。
騰訊股價周二失守330元水平後，昨日早段續跌，曾低見325.4元，創5個月新低，午後反彈曾重上331元水平，收市報329.6元，升0.36%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期持續積極吸納騰訊好倉，上周三至本周二皆錄得資金流入，合共約7,680萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
揀中年期考慮16518
由於騰訊股價跌至近期低位，加上業績公布後股價或會波動，投資者宜重新審視產品條款，避免選擇早前留意但已不適合現況的產品。建議從風險角度出發，選擇合適市況的條款產品部署。若部署好倉則另需注意因近期資金持續吸納，部分產品已累積一定街貨量。
投資者如看好，可留意騰訊認購證16424，行使價361元，7月28日到期，實際槓桿10倍，為行使價380元以下、兩個月期以上最高槓桿產品之一。看好亦可留意騰訊認購證16518，行使價400元，8月28日到期，實際槓桿9.3倍，為中年期、低街貨選擇。
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