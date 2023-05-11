專家點評：本地零售須迎戰新常態

本港全面通關後首個五一長假期，首兩天有逾32萬人次內地旅客訪港。零售管理協會表示，未見呈爆發式增長，估計未重回疫情前的水平。同時，分析指旅客的購物習慣有變，旅客消費力明顯較疫情前減弱，購物金額及貨量不及以前，旅客消費時較審慎或會格價。

面對疫後消費模式轉變 來港旅客習慣改變，意味本港的旅遊定位需要改變，而本地零售業界亦需要加添新意迎戰。

零售協會向業界發問卷，近八成回覆的公司料今年五一生意額按年有所增長，當中4月生意額有單位數或低雙位數字下跌的公司，至5月亦有稍為回穩。此外，以4月29日至5月1日共3天，按周相比，有六成受訪者稱生意有單位數至低雙位數增長，但旅客人流及消費力仍未回到疫情前水平。

然而，政府統計處公布，香港今年3月零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年升40.9%，是2005年有紀錄以來的最大按年升幅，可惜仍稍遜市場預期的升41.2%。不過，業界認為，升幅主因去年基數極低，零售業經營充滿挑戰，復甦路仍漫長。

零售商經歷3年新冠疫情，目前仍對市道持觀望心態，始終未敢有太高期望。零售業界雖然受旅遊復甦帶動，但恢復速度不算很快，預料復常之路會頗漫長。除了旅客的因素之外，縱然今年本地居民再獲消費券，但相信其刺激市況的作用較溫和。另外，今年本港通關之後，亦有較多港人外遊，此消彼長下，導致本地消費市道一直較疲弱，形勢不太樂觀。

總括而言，目前本地零售業見反彈，惟要追回疫情前的生意仍須時間，業界需要繼續把握時機，不斷調整策略，才不致會被淘汰。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）