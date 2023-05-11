商廈消息：AIRSIDE下季試業

商業市況逐漸重返正軌，南豐集團啟德綜合商業項目AIRSIDE，將於今年第三季正式試業，項目暫已租出近40萬方呎寫字樓面積，呎租約35至49元，相對九龍東甲級商廈高近一倍。基座商場亦有約八成樓面獲預租。

集團香港地產處執行董事許謙讓表示，該廈樓高47層，總樓面約190萬方呎，有32層為寫字樓，共約120萬方呎，當中10至18樓為相連樓層，每層面積約5.3萬方呎。項目暫已有3家跨國企業承租，最大租戶為一家日資金融企業，租用中層約9.6萬方呎樓面，現時中環的集團總部亦會遷入，並計劃保留現有總部兩層樓面自用，其餘騰出約4萬方呎面積將會放租。

此外，AIRSIDE設有約70萬方呎零售樓面，約35%為餐飲業，設有多達40間餐廳，並設一個面積約1.2萬方呎的美食廣場。而商場最大租戶為戲院，面積約3.3萬方呎，設有超過900個座位，另有大型百貨超市及日本生活品牌已落實進駐。

預期舖租明年上揚 對於寫字樓供應將踏入高峰期，許謙讓指出，寫字樓市場面對競爭較大，空置面積亦需時消化，但通關後查詢有所增加，特別是金融保險行業，故對後市發展不太擔心，預計明年寫字樓租金走勢持平。目前街舖空置率較高，不過，購物商場出租情況保持不俗，料舖租將於明年出現增長。