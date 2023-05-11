新盤概況：瑜一‧天海部署今開價 或涉90單位

鐵路新盤銷售進入大直路，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，籌備今日公布首張價單，料提供不多於90伙，並涵蓋一房至三房間隔。

該集團銷售總監封海倫昨表示，項目會於24小時內開價，定價會參考同系列第1B期及1C期，由於今期有197伙屬向南享維港海景單位，故定價有上調空間。項目上載樓書後，已接獲約800個查詢，並以三房佔多數。樓盤示範單位將於周六起開放予公眾參觀，同日開始收票。

天瀧120伙周日招標 該集團銷售總經理陳慕蘭表示，最新曝光的無改動兩房連儲物室示範戶，參照第2A座18樓C室為藍本搭建，實用面積593方呎，層與層的高度約3.225米，空間感充足，客廳及睡房採橫排設計。

該單位的客廳配備趟門及隔音玻璃，以連接27方呎露台。廚房採用梗廚設計，設有通風窗，有助吸納自然光，家電齊備，連廁儲物室亦設於廚房內。另主人睡房附16方呎工作平台，浴室屬「明廁」。發展商指，今期有92伙屬同類開則單位。

其他餘盤貨亦錄承接，恒地的北區高爾夫‧御苑，最新以1,449.5萬元售出5座10樓B室，呎價約15,099元。同系旺角利奧坊‧壹隅沽出1座7樓B室一房戶，成交價623.84萬元。

睿峰累售70戶 套8億 鼎珮集團的長沙灣睿峰，自今年2月重啟銷售步伐至今累售70伙，套現約8億元。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，該盤整體平均成交呎價逾2.3萬元，相信樓盤銷情能夠再創高峰。

鼎珮董事總經理陳玉成認為，首季樓市交投表現理想，息口亦見頂，估計本月底至下月的樓市成交量會向好。項目夥同中原地產合作推出母親節置業優惠，昨日起至5月31日，向經該行購入樓盤首5名兩房梗廚及三房買家，送贈價值約1.38萬元按摩椅一張。