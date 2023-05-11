全球豪宅樓價14年首跌 港回落1.3%

首季部分城市豪宅指數下跌

受疫情影響，豪宅樓價受衝擊，一份報告指出，截至今年3月底止的首季，全球豪宅樓價按年下跌約0.4%，為2009年爆發全球金融危機以來首次錄得負增長。

《萊坊全球豪宅指數》公布最新2023年第一季數字，該指數追蹤全球46個城市的豪宅樓價走勢，並以當地貨幣計算，今年首季指數與2021年第四季錄約10.1%增長的頂峰情況相反。該批城市中，有16個市場的豪宅樓價按年錄得下跌，另外三分之二的豪宅市場錄得樓價上升。其中，香港豪宅樓價上季按年跌約1.3%，走勢排名自2022年第四季的37位，微升至34位，而豪宅樓價較第四季維持不變。

料今年回復平穩增長 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，本港豪宅樓價保持堅挺，近年表現跑贏大市，而隨着與內地及國際恢復通關，預計成交量開始逐漸增加。至於美國開始減慢加息步伐，由於香港豪宅供應有限，料今年豪宅樓價將會回復平穩增長。

該報告亦指出，全球有兩個城市豪宅錄得雙位數升幅，其中，杜拜在指數的排行榜位列榜首，樓價按年大幅上升約44%，邁阿密緊隨按年亦漲約11%。

君臨天下傳5150萬售 本地買賣方面，九龍站屋苑本月交投雖較緩慢，但當中不乏大額個案。市場消息稱，君臨天下3座高層B室，實用面積約1,088方呎，以約5,150萬元售出，呎價約47,335元。據悉，原業主購入不足9年帳賺約698.3萬元。