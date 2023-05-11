細價物業掀搶購潮

大坑地庫搶高3倍 樂悠居鬆綁帳貶32萬 樓價再跌過，二手市場掀起用家及投資者搶購細價平盤潮。荃灣樂悠居一房單位劈價後以573.8萬元易手，物業原業主約3年帳面虧損逾32萬元，當中仍未計及使費。同時，昨日拍賣的港島大坑一個非住宅無契地庫，獲5組客爭購，搶高約3.5倍至134萬元賣出。

昨日再出現至少8宗低於購入價買賣，半數為細價物業。美聯姚偉明表示，有個別放盤業主擴闊議價空間，上述樂悠居高層19室，實用面積約312方呎，早前以599萬元放售，議價後減25.2萬元獲用家承接，呎價約18,391元。原業主2020年以606萬元購入，現時成交比約3年前低約5.3%。

中原余仲平指，同區荃景花園10座中層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，3月初開價625萬元放售，4月減至599萬元，最近香港加息，再減19萬元，獲上車客以580萬元購入，呎價約13,457元，原業主持貨約3年辣招期滿即沽，帳面蝕約28.8萬元。

薈晴開放式虧損8% 半新盤蝕幅更明顯，該行胡耀祖稱，馬鞍山薈晴2座高層B3室開放式戶，實用面積約238方呎，議價後售410萬元，呎價約17,227元，原業主2016年購入，持貨約7年帳蝕約35萬元，單位貶值約7.9%。

同區峻源料錄首宗二手轉讓即「見紅」。市場消息稱，該盤3座一個單位，市傳剛以1,780萬元轉售，較約3年前購入價帳面貶值約12%。

深水埗納米盤233萬沽 大型屋苑也跌價。世紀21杏花邨鄭智鐘指，柴灣杏花邨4座中層8室兩房戶，3月放盤叫價738萬元，減價至688萬元成交，呎價約14,607元，約6年帳面貶值45萬元。

此外，拍賣行推出的另類細價物業受追捧，忠誠拍賣昨賣出兩項物業，其中，利群道15及16號地庫（低層地下以下空間），屬遺產承辦人物業，不提供樓契，開價30萬元，搶高104萬元拍出。新買家料為投資者。

同場推出葵涌寶星中心D座低層3室銀主盤，實用面積約327方呎，開價235萬元，亦獲3客出價競逐，最終搶高約31.9%至310萬元售，呎價約9,480元，較單位銀行估價低約14%。

而黃開基拍賣行昨舉行拍賣會，有約30人出席，並售出深水埗海壇大廈中層C室業主納米盤，實用面積約197方呎，開價198萬元，3客競投下以233萬元沽，搶高約17.7%，呎價約11,827元，較銀行估價低約13.7%。

細價物業連錄成交 拍賣售出的大坑地庫，現時作擺放雜物之用。