美庫存意外增 油價回吐

儘管白宮今年稍晚計劃開始補充戰略石油儲備（SPR），但美國石油協會（API）最新統計顯示，上周原油庫存意外增加361.8萬桶，或意味市場需求減弱，令近日漲勢強勁的國際油價稍為回吐。美國能源情報署（EIA）周三公布，截至上周五為止原油庫存意外增加295萬桶，市場預期為減少91.7萬桶。

EIA數據顯示，截至5月5日當周，美國汽油庫存下降316.7萬桶，蒸餾油庫存下降417萬桶。另邊廂，API原油庫存結束連續3周跌勢，有別於市場原預期續降160萬桶。

事實上，EIA在周二已下調今年布蘭特原油及紐約原油的價格預測，理由是美國產量料增5%，但需求弱於預期。報告最新預估，今年布蘭特原油現貨均價為每桶78.65美元，遠低於此前估計的85.01美元；紐油今年現貨均價亦調降逾7%至每桶73.62美元，惟預計石油消費季節性增長和石油輸出國組織（OPEC）原油產量下降，將在未來幾個月對原油價格帶來上行壓力。

巴基斯坦冀以人幣購俄油 同日投行美銀指，不少央行繼續實施錯誤貨幣政策，借貸利率上升，以致銀行倒閉和貸款條件收緊，恐導致通縮及美國經濟衰退，加上美國債務上限僵局持續，使需求受抑制，故該行亦調低今年布蘭特原油價格的預測至每桶80美元，較此前預期的88美元大減逾9%。

貨幣力量拖累油價的影響逐步浮現之際，外媒引述巴基斯坦電力部長達斯塔吉爾指，已落單訂購一批俄羅斯石油，鑑於俄羅斯與中國有貨幣互換協議，希望能達成以人民幣購買原油的長期協議。