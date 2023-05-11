IBM估三成文職5年內消失

近日推出升級版WatsonX平台，提供基礎模型和生成式人工智能（AI）、AI開發工作室、數據庫和管理工具包，變相加入AI競賽的美企國際商業機器公司（IBM），其首席執行官克利希納相信，AI將取代許多白領文職工作，例如那些重複、反覆做同樣任務的角色，其中有30%可能在5年內消失。

停聘AI可勝任崗位 克利希納向外媒表示，IBM將停止招聘AI可以勝任的職位，惟同時補充，這職位縮減是通過自然減員來實現，AI還可創造更多職位，隨着技術的競爭力愈來愈強，作為競爭優勢的來源，公司將需要僱用更多人從事這些工作。換言之，創造價值的工作崗位會增加，總就業人數將整體增加，而後勤職位將減少。

談及員工在家工作（WFH）問題，克利希納直言，WFH並不是員工職業生涯的最佳選擇，當中較適合一些着重個人貢獻的工種，皆因WFH無法讓人觀察實際工作能力或待人處事態度，這工作形式並不利打工仔加薪升遷。目前IBM沒堅持要求員工返回辦公室工作，僅鼓勵員工一周有3天回到辦公室便可。

此外，數據分析公司SAS昨宣布，將於未來3年投資10億美元（約78億港元），進一步開發針對特定行業獨特需要的進階數據分析解決方案，受惠的行業包括銀行業、政府、保險業、醫療保健業、零售業及能源等領域。