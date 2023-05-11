長鑫傳獲美放生進口晶片設備 擬滬掛牌

美國連環打壓制裁中國半導體公司之際，作為內地動態記憶體（DRAM）大廠的長鑫存儲據報獲「放生」，可不受出口管制獲取由美國設備商供應的晶片生產設備，意味終能確認其生產線擴張計劃。此外，公司擬於上海交易所掛牌上市籌集更多資金。

外媒引述消息指，長鑫經過數月後終於確認，向美國企業訂購的晶片製造設備不受影響。雖然尚未得知長鑫的供應商是哪家美國企業，但此前刻蝕機製造商泛林集團（Lam Research）、晶圓檢測設備製造商KLA都曾表示，已獲美國政府准許增加今年對華的設備銷售量。

台積電上月收入跌14% 自去年10月美國擴大晶片設備出口管制以來，包括長鑫在內的多家中國晶片商因為無法獲得關鍵設備，被迫暫停擴產計劃。除了要應對美國制裁外，行業不景氣亦是中國晶片商需要面對的重大挑戰。TrendForce研究指出，由於DRAM及快閃記憶體（NAND Flash）庫存仍然偏高，預期第二季DRAM價格跌幅仍將擴大至介乎13至18%；而NAND Flash跌幅亦會達8至13%。

不過，長鑫仍然堅持在記憶體市場低谷時期擴大產能，並計劃引進更多中國設備供應商並增加資本開支。由於試用不成熟的國產設備可能需要更高成本，故長鑫打算於上交所科創板上市集資，當前正跟兩家潛在承銷商接洽有關事宜。

另一邊廂，作為全球最大晶圓代工廠的台積電銷售繼續疲弱，同樣反映出行業凜冬未完。該公司上月收入約1,479億元新台幣，按年減少14.3%，與3月跌15.4%的表現比較略有改善，惟下跌勢頭未改。