日清首季多賺22% 港業務收入減至3.4億

毛利率升至35% 期內，日清食品錄得毛利3.62億元，按年上升8.79%，毛利率顯著上升4個百分點至35.34%。公司表示，主要實施價格調整及原材料成本回落所致。至於不同地區業務表現，香港區收入3.48億元，按年減少是由於不再如去年第5波疫情期間的需求突然激增，尤其是袋裝即食麵，但集團銷售已超越2019年疫情前的水平，顯示隨着市場逐漸恢復正常，公司業務亦已重回增長軌道。

內地業務收入亦按年減少3.96%至6.75億元，主要由於人民幣兌港元貶值有所影響，惟若以人民幣計算則按年上升3.3%。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，很高興看到集團的利潤與疫情前相比錄得雙位數的增幅，證明高端化策略的成效；又指當市場恢復正常時業務仍能實現持續增長。他稱，消費市場仍然充滿競爭和挑戰，因此對前景保持審慎樂觀，未來會繼續利用旗下多元化產品組合，制訂各種營銷策略以推動銷售表現，從而增強集團的整體競爭力。

母企盈利飆四成 此外，日清食品母公司Nissin Foods Holdings昨亦同時公布截至今年3月底止首季業績，期內盈利為84.21億日圓，按年上升39.44%。Nissin Foods指，期內高增值麵市場在中國擴張，會積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌；又指由於實施價格調整，收入較去年增加，抵銷原材料成本上漲，令溢利按年增加。