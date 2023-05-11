歐車廠恐失2059億

華電動車份額擴 產業鏈完善佔先機 美國電動車大廠特斯拉（Tesla）於1月初率先在華掀起減價戰，令首季度大部分中資新能源車企的毛利率受壓。信貸評級機構惠譽表示，車市價格競爭持續蔓延的風險仍未完全消除，各車企為了完成進取的銷售目標，價格戰在下半年硝煙未散。另邊廂，全球電動車市場競爭日趨激烈，保險公司安聯貿易直言，歐洲車企面對中資車企的挑戰，或因銷售減少而蒙受高達240億歐元（約2,059億港元）的損失。

惠譽指出，今年第一季度內地新能源汽車的市場份額進一步擴大至31%，高於2021年和2022年的15%和28%。不過，部分銷售增加的原因，是車企提供臨時補貼，來補償2022年底政府補貼退出帶來的負面影響。

然而，隨着合資車企盈利能力減弱、電動化轉型期間資本需求增加，惠譽認為，國有車企長期以來利用合資企業的現金流上繳，為自有品牌新能源汽車提供資金的策略或將面臨愈來愈多挑戰；加上品牌或出現內部競爭、股息政策和資源分配的改革，全球車企或將調整在華新能源汽車戰略，採用更合理的定價，以本地化的設計和客戶導向型服務來提升其競爭力，凡此種種都可能以合資車企的短期盈利能力和現金流作為代價。

中企在15年前已發展電動車產業，建構了完善的生態系統。總部在巴黎的安聯貿易在研究報告指出，中企已在電動車生態鏈的不同位置擁有重要地位，加上內銷強勁，市佔率在過去兩年達四、五成；同期內地汽車出口貿易由310億美元赤字，改善至去年70億美元盈餘，都令在純電動車行業起步較慢的歐洲車企處境不利。

安聯貿易估計，一旦中資車企的內地市佔率在2030年進一步升至75%，屆時歐洲車企的銷售額將大降39%。如加上在2030年歐洲進口中國車達到150萬輛（相當於歐元區去年總生產量13.5%）的話，屆時各歐洲車企銷售損失或達到240億歐元，相當於歐元區2022年GDP（本地生產總值）的0.15%，當中又以德國、斯洛伐克、捷克等汽車生產國最受打擊。

專家倡投資電池研發 所以，該報告建議，歐元區國家應與中國和美國就汽車貿易訂立互惠協議，又應引入中資投資本土汽車裝嵌，相信可為本土行業增值；又應提升能夠自給自足的原材料渠道，並投資於新一代汽車電池研發，以改善歐洲車廠的競爭力。

汽車銷售減少導致歐洲國家損失