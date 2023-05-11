永利澳門連蝕13季 累虧逾200億
內地與港澳恢復正常通關多月，但澳門博彩業仍未完全恢復。美資濠賭公司永利澳門(01128)公布，截至3月底第一季度，錄得股東應佔虧損4,978.3萬美元（約3.88億港元），並且是已經連蝕13個季度，累計虧損達25.83億美元（約201.53億港元）。
永利澳門首季經調整後的物業EBITDAR（除息、稅、折舊、攤銷、租金前盈利）為1.55億美元，去年同期則錄得虧損554.6萬美元。乘着通關後的效益，永利澳門的多項經營指標都見改善，可是貴賓業務「獨憔悴」，位於路氹區的主要場地永利皇宮，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比雖然按年上升至2.72%，但仍低於3.1至3.4%的物業預期範圍。
另外，位於澳門半島的永利澳門，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.69%，亦低於上述的物業預期範圍。投資銀行富瑞發表報告指出，澳門半島場地的翻新工程，拖累該企的毛利率僅得19%，但相信在新一季度有關負面影響會完結。
新濠博亞上季蝕6.3億
富瑞坦言永利上季業績無驚喜，而展望本季，雖然有五一長假的「加持」使5月開局良好，可是隨着假期完結，該行對傳統淡季來臨影響收入減慢不感意外，並予永利澳門「持有」投資評級，目標價9.1元。
另外，新濠國際(00200)旗下美國上市的新濠博亞娛樂公布，截至3月底止的首季營業收入按年上升50.85%至7.16億美元，應佔淨虧損為8,128.8萬美元（約6.34億港元），去年同期亦虧損1.83億美元。本期每股美國預託股份蝕0.18美元。期內經調整物業EBITDA為1.9億美元。
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