永利澳門連蝕13季 累虧逾200億

永利澳門首季經調整後的物業EBITDAR（除息、稅、折舊、攤銷、租金前盈利）為1.55億美元，去年同期則錄得虧損554.6萬美元。乘着通關後的效益，永利澳門的多項經營指標都見改善，可是貴賓業務「獨憔悴」，位於路氹區的主要場地永利皇宮，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比雖然按年上升至2.72%，但仍低於3.1至3.4%的物業預期範圍。

另外，位於澳門半島的永利澳門，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.69%，亦低於上述的物業預期範圍。投資銀行富瑞發表報告指出，澳門半島場地的翻新工程，拖累該企的毛利率僅得19%，但相信在新一季度有關負面影響會完結。

新濠博亞上季蝕6.3億 富瑞坦言永利上季業績無驚喜，而展望本季，雖然有五一長假的「加持」使5月開局良好，可是隨着假期完結，該行對傳統淡季來臨影響收入減慢不感意外，並予永利澳門「持有」投資評級，目標價9.1元。