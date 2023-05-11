華今年旅遊市場料達疫前83%

隨着內地政府今年撤銷出入境防疫限制，內地居民迅即「報復式」外遊消費。交銀國際發表報告指，剛過去的五一長假期，內地旅遊人次和收入已恢復到2019年同期的119%和101%，預計今年全年旅遊市場規模將恢復至疫情前2019年的83%，其中境內旅遊更恢復至2019年的96%。

報告指，根據全面復常後從人均出行頻次、佔國內生產總值（GDP）比例、出境外遊人口滲透率的角度，認為內地旅遊業長期仍有發展潛力。農村居民出行頻次及消費金額將拉近至城鎮居民水平，將為整體旅遊行業的增長提供支撐。

另外，內媒報道指，五一長假後內地一家廉航公司以低至10元（人民幣‧下同）出售廣州直飛曼谷的機票，連同機建燃油費和稅費等合計最低450元。業內人士指，由內地往泰國航線出現超低價，主因大批中國旅客都將泰國設為重新走出去的第一站。報道又指，待5、6月淡季過後，端午、暑期和十一長假期前夕，機票價格又將反彈。