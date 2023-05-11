波音或獲瑞安航空3120億訂單

全球旅遊業復甦，亦帶動飛機製造商生意好轉。消息指，愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）將向波音（Boeing）訂購至少150架737 MAX噴射機，初步涉額逾200億美元（約1,560億港元）；若計及另外150架可選擇購買權，訂單總額或高達400億美元（約3,120億港元）。

最少購150架737 MAX 外媒報道，由於定價存有爭議，以運載量計為歐洲最大的航空公司的Ryanair，曾於2021年9月停止737 MAX大單的談判，惟近日終於破冰，計劃向波音採購至少150架波音737 MAX-10客機，另有150架可選擇購買權。

Ryanair行政總裁Michael O’Leary表示，新飛機將於2027年起取代其機隊中的舊型737客機，計劃到2034年時每年可運送3億名乘客，相當於較去年的載客量增加約80%，並將為機師、機組人員和工程師創造10,000個新工作崗位，屆時其於歐洲的市佔率亦有望從目前的20%提高至30%。

據報737 MAX-10可容納228個座位，確定訂單的150架飛機按照官方訂單超過200億美元，航空公司通常會因大量採購而獲得大幅折扣，最終落實交易價格是保密的。