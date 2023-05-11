Airbnb次季收入展望稍遜 股價挫

與中港兩地今年才通關的情況不同，由於歐美旅遊業早已復甦，時至今日增長情況已屆「瓶頸位」，這在跨國民宿短租平台Airbnb預告的第二季業績展望中亦反映一二。集團提及，第二季預期收入只會介乎23.5億至24.5億美元，即中值24億美元，較市場預測的24.2億美元為低，加上集團有意令房價增幅落後於酒店，冀換取入住率，連累股價周三開市早段曾挫13.8%。

KLOOK傳明年赴美上市籌31億 另業績公告顯示，Airbnb在截至3月底止的首季，純利1.17億美元，去年同期則虧損1,900萬美元；每股經調整盈利為18美仙，勝預期的9美仙；收入則按年增20.47%至18.18億美元，較市場估計的17.9億美元為好。上季平均每日房價（ADR）為168美元，按年持平。

至於本港旅遊及休閒預訂平台KLOOK（客路）則傳出計劃明年赴美上市，擬集資約3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），並期望能在上市之前，即今年下半年先進行約兩億美元（約15.6億港元）融資。

資料顯示，KLOOK由80後、在印度洋島國毛里裘斯長大的王志豪（Eric）創辦，他17歲時曾到美國升讀大學，主修商科，並懂得7種語言，畢業後返港在摩根士丹利和西京投資擔任分析員，之後再創立KLOOK。

此外，美國極限運動相機製造商GoPro表示，因應首季銷售額下跌近20%，最新將產品價格下調至疫情前水平，多數機型將減價50至100美元，其中GoPro HERO11 Black相機會由現時的499.99美元減至399.99美元。