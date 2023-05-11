國泰冀運力票價明年復常

大酒店首季營運數據

缺人手 今年運力目標70% 國泰航空昨舉行股東周年大會，行政總裁林紹波形容，今年達70%運力及80個航點的目標是很進取，難再有提升空間，原因是人手仍然缺乏，包括機艙和地勤人員、香港和海外人員，以至供應商的人員都見緊絀。

機票價格方面，他指看到市場目前仍求大於供，故料票價繼續維持高位，惟隨着運力在明年有望回復至疫情前的100%水平，供應增多之下，票價可以回復至正常水平。

他補充，由於目前集團正處於業務重建初期，暫時未有恢復派發股息的時間表；同時認為大灣區具有發展潛力，現時在內地已恢復15個航點，而以前這些航點多數由港龍航空負責，在港龍品牌取消之後，服務則由國泰航空和香港快運取代。

香港半島上季出租率39% 另邊廂，大酒店昨亦公布首季營運數據，其中香港半島酒店平均可出租客房收入由去年首季的380元，飆升4.67倍至今年首季的2,155元；截至3月底止香港客房數目為300間，首季出租率為39%，去年同期則為9%。

至於其他亞洲地區半島酒店的平均可出租客房收入為1,678元，按年反彈1.89倍，美國及歐洲按年升12.63%至3,441元。

不過，期內出租物業，包括住宅、商場及辦公大樓的出租率，按年比較全數下跌，跌幅介乎3至8個百分點不等，至75%、90%及89%。

行政總裁郭敬文表示，集團首季業務復甦勢頭雖然不俗，但仍處於早期階段，而觀乎歐美等長途市場客戶仍未出現顯著反彈，可能要待下半年才出現較好前景。他又指，目前很難預測本港業務的疫後復甦進程，原因是西方國家的收入、房租的恢復進度雖然很快，但與香港不可相提並論，因香港業務要視乎旅客到訪中國的情況。

擬翻新凌霄閣淺水灣項目 被問到集團的英國倫敦及土耳其伊斯坦布爾的半島酒店竣工營運後，資本開支會否回落及之後的業務部署，他透露正計劃翻新及改善本港的凌霄閣及淺水灣項目，惟不涉及重建；又強調持續多年的疫情對集團影響深甚，要待一段時間，財務狀況回復才考慮作大型投資，而由於英國項目涵蓋出售公寓，相信可改善集團財務狀況。至於緬甸仰光半島酒店施工，則因政局問題暫時停止，將視乎局勢、人手等再作安排，亦已就投資作適當撥備。

另外，年屆81歲的主席米高嘉道理被問及有何退休時間表時，他則笑言「一日我仲有用、我希望能被接受繼續坐喺度，時間會證明一切。」