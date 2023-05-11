美通脹4.9%兩年新低 道指曾漲210點

Carl Tannenbaum認為，聯儲局可能要明年首季才減息。

美國通脹緩慢回落，4月消費物價指數（CPI）按年升幅為4.9%，略低過預期，增幅為兩年來新低。撇除食品及能源的核心CPI升幅為5.5%，符合預期。然而，美股周三早段反覆，道指曾升210點，報33,772點，惟其後轉跌；標指升35點，報4,154點；以科技股為主的納指升142點，報12,322點。

Northern Trust首席經濟學家Carl Tannenbaum認為，有別於市場預期今年底前減息的可能，聯儲局確實有足夠決心讓通脹目標回落至2%，故可能要到明年首季才會真正減息。

鮑威爾民望破底 Tannenbaum於2008至2012年期間任職芝加哥聯儲銀行，曾擔任風險專家部門的主管，對於聯儲局的運作有相當程度的了解。在他看來，當前市場之所以認定今年底前會減息，可能是為潛在的金融危機或通脹快速回落作出定價。然而，他相信聯儲局致力於讓物價回落及穩定通脹預期，故不會輕易放寬貨幣政策。

聯儲局官員雖然一再明言今年不會減息，但始終未能取信於市場，這或許與美國的主流民意有關。民調公司蓋洛普的調查顯示，美國人對聯儲局主席鮑威爾在經濟管理能力的信心已跌至民調有紀錄以來新低，更使其成為民望最低的聯儲局主席；只有36%的受訪者對鮑威爾有「很大」或「相當大」的信心。該調查於4月進行，訪問了1,013位美國成年人。

事實上，聯儲局的官員們對於加息周期是否已真正結束，亦抱模棱兩可的態度。紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，通脹依然過高，但就暗示自己對6月的貨幣政策措施持開放態度。聯儲局理事傑斐遜則表示，美國經濟正以一種有序方式放緩，又指通脹正回落，而經濟亦有機會繼續擴張，卻未有就利率展望表態。

收緊信貸影響有限 除了通脹問題外，市場的另一大隱患，在於銀行危機或進一步惡化。Tannenbaum指，危機確實會導致銀行收緊信貸條件，惟美國的銀行信貸只佔整體信貸規模三成左右；相比之下，歐元區、英國等其他市場銀行信貸佔比接近60%。這是由於美國資本市場的廣度及深度足夠，融資渠道更多，所以銀行收緊信貸的影響可能相對有限。