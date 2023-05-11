港府擬再訪東盟吸企業上市

財經事務及庫務局局長許正宇透露，港府計劃今年內再次出訪東盟出席會議，以及向東盟商界和企業介紹香港金融市場的最新規則、上市途徑和各種機遇。為進一步拓展與東盟地區潛在發行人的聯繫，港交所去年擴大其新加坡辦事處，並已安排今年在東盟各經濟體進行一系列外展活動，宣傳來港上市集資的最新規則，着力增強與目標群體的聯繫，吸引更多位於東盟地區的公司來港落戶和融資。