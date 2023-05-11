港府擬再訪東盟吸企業上市
財經事務及庫務局局長許正宇透露，港府計劃今年內再次出訪東盟出席會議，以及向東盟商界和企業介紹香港金融市場的最新規則、上市途徑和各種機遇。為進一步拓展與東盟地區潛在發行人的聯繫，港交所去年擴大其新加坡辦事處，並已安排今年在東盟各經濟體進行一系列外展活動，宣傳來港上市集資的最新規則，着力增強與目標群體的聯繫，吸引更多位於東盟地區的公司來港落戶和融資。
研用市場資金發展基建
他續指，本港發展大型基建計劃所需的資金亦不少，政府會以開放態度考慮不同財務安排，亦會積極考慮適度運用市場資金，包括公私營合作等。
今年3月底生效的新特專科技公司上市機制，將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。港交所聯席營運總監陳翊庭相信，這些企業具引領未來發展潛能。她透露，港交所正在準備推出人民幣股票交易櫃台、人民幣國債期貨等新產品及服務，這些新舉措勢提升香港市場的吸引力和國際競爭力。
出門問問或年內港掛牌
新股消息方面，內地人工智能（AI）公司出門問問或於年內就來港上市作準備，集資介乎兩億至3億美元。至於遠東宏信(03360)分拆旗下宏信建設在港上市，市傳最快本周五起招股。
雖然周二上市的消防工程分包商怡俊集團控股(02442)昨日收市已重返招股價1.28元，全日急漲三成，但今日首掛的普樂師在暗盤交易場表現受壓。普樂師以招股下限10.6元定價，集資淨額2.12億元，一手中籤率100%，惟其於輝立暗盤收報10.2元，較招股定價跌3.77%，每手200股計料帳蝕80元；在耀才暗盤交易場則暫未有交易。
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