「中特估」概念散水 恒指跌兩日

市場觀望美國公布通脹數據，港股連跌第二日，250天牛熊線（現處19,704點）失而復得，惟全日成交不足千億元規模，僅得989.12億元，南下「北水」轉錄得2.34億元淨流出。「中國特色估值」概念股繼續回吐，歐資券商瑞銀表示，截至3月底止首季，國際機構投資者對中資股的持倉降低0.6個百分點，預期外資基金對中資股倉位再次接近去年10月低位。

恒生指數昨日低開7點後反覆向下，曾倒升12點，高見19,880點，之後沽壓湧現，最多挫170點，收市跌105點或0.53%，報19,762點。國企指數收報6,683點，跌51點或0.77%；科技指數收報3,811點，升12點或0.34%。

不過，瑞銀指出，內地政府的支持政策，加上復甦趨勢強勁，仍看好中資股票，且MSCI中國指數低於歷史平均水平標準差，故此認為內地股票市場的風險回報具吸引力。

滙豐傳首季淨流入1716億 值得留意的是，美國銀行危機風波未完。數據供應商Preqin一份報告顯示，在銀行業動盪和市場波動背景下，今年全球對沖基金發行數量料為2017年以來最低，相信也一定程度影響市場交投活躍度。今年迄今，有180檔基金已經開始或計劃開始交易。

此外，外媒引述滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示，該行首季錄得約220億美元（約1,716億港元）資金淨流入，其中三分之二來自亞洲，部分資產增長來自瑞信的客戶。