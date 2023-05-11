產經

「中特估」概念散水 恒指跌兩日

港股昨日受壓，「北水」趁機淨賣出2.34億元。（中新社圖片） 港股昨日受壓，「北水」趁機淨賣出2.34億元。（中新社圖片）
港股昨日受壓，「北水」趁機淨賣出2.34億元。（中新社圖片）
市場觀望美國公布通脹數據，港股連跌第二日，250天牛熊線（現處19,704點）失而復得，惟全日成交不足千億元規模，僅得989.12億元，南下「北水」轉錄得2.34億元淨流出。「中國特色估值」概念股繼續回吐，歐資券商瑞銀表示，截至3月底止首季，國際機構投資者對中資股的持倉降低0.6個百分點，預期外資基金對中資股倉位再次接近去年10月低位。
恒生指數昨日低開7點後反覆向下，曾倒升12點，高見19,880點，之後沽壓湧現，最多挫170點，收市跌105點或0.53%，報19,762點。國企指數收報6,683點，跌51點或0.77%；科技指數收報3,811點，升12點或0.34%。
騰訊逆市揚 阿里重越$80
「中特估」概念股散水，其中內銀、內險股沽壓重，成跌市火車頭。工商銀行(01398)插3.03%；中國銀行(03988)及建設銀行(00939)分別跌2.96%及2.15%；中國人壽(02628)挫2.71%；招商銀行(03968)及中國平安(02318)跌約1.8%。
科網股個別發展，預告今年會在用戶規模上作歷史性巨大投資的阿里巴巴(09988)，重上80元大關，收報80.2元，升約1%；騰訊控股(00700)終止兩連跌，升0.36%；今日公布季績的京東集團(09618)跌0.65%。
不過，瑞銀指出，內地政府的支持政策，加上復甦趨勢強勁，仍看好中資股票，且MSCI中國指數低於歷史平均水平標準差，故此認為內地股票市場的風險回報具吸引力。
滙豐傳首季淨流入1716億
值得留意的是，美國銀行危機風波未完。數據供應商Preqin一份報告顯示，在銀行業動盪和市場波動背景下，今年全球對沖基金發行數量料為2017年以來最低，相信也一定程度影響市場交投活躍度。今年迄今，有180檔基金已經開始或計劃開始交易。
此外，外媒引述滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示，該行首季錄得約220億美元（約1,716億港元）資金淨流入，其中三分之二來自亞洲，部分資產增長來自瑞信的客戶。
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