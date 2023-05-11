港商業地產投資首季縮一成

新冠疫情爆發3年後全球經濟走向復常，惟息口上升及信貸危機等拖累經濟表現，綜合市場報告分析，今年首季亞太區商業地產投資活動縮減約30%至約270億美元，期間香港該類地產投資額按季挫約10%至約16億美元；而單在4月，本港非住宅物業銷售總交易量按月亦跌近四成。

非住宅買賣月跌38% 仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，今年首季商業地產投資總額下跌，主因是大部分交易以中小型私人資本交易為主。受惠內地與香港通關，投資者憧憬將帶動商舖租金及價格回升，上季以商舖物業交投最活躍，佔總成交額逾56.2%；直接受惠於旅遊業復甦的酒店，也是投資者注視的物業，預期年底前投資市場仍會以商舖、工業及酒店交投最活躍。

該行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow稱，亞太區投資市場持續充滿挑戰，不少投資者認為信貸標準收緊，將加劇商業房地產市場的不確定性，但相信該地區的流動性風險有效受控，投資活動恢復只是時間問題。

首季亞太區酒店市場的投資總額約24億美元，按年下降約30%，儘管酒店交易表現強勁反彈，但整體投資氣氛受到宏觀經濟的負面影響。

此外，世邦魏理仕香港發布2023年4月的《香港商業房地產報告》指，本港商業物業交易量在連續3個月反彈後下跌。土地註冊處數據顯示，今年4月非住宅物業銷售總交易量按月跌約38.6%至1,172宗，過去數個月的交易多屬較細額交易。該行香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政料，今年下半年投資情緒及交易量將改善，未來數月商業和旅遊活動復常將繼續帶動零售及酒店投資。

中環甲廈呎售1.9萬 近期本港甲廈成交增，惟成交價未見明顯反彈。中環甲廈東昌大廈7樓，面積約8,824方呎，以逾1.68億元登記易手，呎價低於兩萬元，僅約19,073元，單位大部分交吉。