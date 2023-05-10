華經濟復甦緩慢 全球景氣甚艱難

中國最新公布的進出口數字，反映內、外部需求皆疲弱，往後的壓力更大，經濟復甦步伐不似預期。本來今年歐、美經濟衰退機會甚大，全球經濟都指望亞洲尤其中國經濟復甦，惟第二季已近過半，現實與市場憧憬的畫面有頗大落差，下半年世界景氣展望就變得更悲觀。

今年初內地全面重啟經濟，惟運輸、基建與製造等需時復常，正常而言踏入次季應可全面反映復甦狀況。偏偏最新公布的4月貿易數據，出口按年增長放緩，進口更創1月後最大跌幅，反映復甦緩慢的同時，下行壓力愈來愈大。

事實上，中國出口面對多方挑戰。首先是外部需求疲弱，這源於歐美經濟衰退，以及美國針對中國的種種制裁行動，令全球產業鏈及供應鏈持續改變，不少廠商為了規避地緣政治風險，選擇將部分在華生產線轉移至區內其他地區，自然會影響中國的商品出口。歐美央行持續加息，內部經濟持續下降，對進口商品需求減弱，亦令中國的出口面臨下行壓力，且預計這股逆流將於下半年變得更大更激！

至於進口倒退，一定程度反映中國的內部需求疲弱。目前而言，內房市道仍然沉寂，貿易企業景氣不如前，五一旅遊雖旺，但這是3年疫情低基數下累積的需求反彈使然，當內部經濟景氣不似預期，只怕這股反彈勢頭難以在稍後時間延續。尤其是地方債務高企，但企業稅和土地稅收皆慘淡，不少國企營運更陷於困難。雖然今年以來官方多次提及支持民營經濟，但至今代表着民營力量的科技網絡產業仍未擺脫監管陰影。國營與民營經濟力量皆失速，正是中國經濟的內部寫照。

如今看來，除非下半年內地股市能脫胎換骨，撬動內資及外資參與金融投資，製造財富效應，推動內部需求增長巨輪加速運轉，否則內循環策略失靈的挑戰不容低估，若悲觀預期確立，必然打擊企業投資與居民消費信心。

說到底，過去中美兩大經濟體的關係唇齒相依，假若兩者脫鈎，兩敗俱傷是必然結果。雖然中國與中東、俄羅斯、東盟及其他亞洲國家加強經貿關係，但暫難彌補美國的缺口。中美博弈既沒回頭路，中國得用時間調整經濟戰略，重構新增長模式，惟須要時間，不可能一步到位。投資者若認清局面，自然能接受經濟重啟後內地景氣無法重回疫前水平的現實，也會對中國應付這場艱難的經濟戰給予耐性。

雖然如此，對比起歐美爛局，有中國及印度兩大需求國支持的亞洲，經濟展望還是比較具能見度。當然，這個立論大前提是建基於區內沒有戰爭，而台海局勢是最令人不放心的變數。在這個變局還受控制之際，中國對外要爭取時間團結非美經貿力量，堅穩推動人民幣國際化，築好應對美國制裁的防火牆；對內則鞏固戰略產業包括電動車、電池、太陽能和數碼經濟等優勢，善用區域經貿平台，加大國際影響力，並全速發展「中國芯」。中國要做的，不是短期內打敗美國，因這基本上不可能，而是在美霸全力狙擊下，仍能在自主發展道路上前進，就看這場持久的爭霸戰，誰笑到最後！