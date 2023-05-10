輪商精選：看淡道指吼10786
美股業績期後走勢反覆，市場觀望周三出爐的美國4月消費物價指數（CPI）。另一方面，美國債務上限問題同時影響大市，美國財長耶倫周一表示，如果國會不能提高31.4萬億美元的聯邦債務上限，將對美國經濟造成巨大打擊，並削弱美元作為世界儲備貨幣的地位。
選熊證可考慮49611
輪場資金流反映，淡友趁美股反彈再部署淡倉，道指淡倉自上周三起連續3日錄淨流出，至周一再度出現淨流入。如投資者希望於通脹數據公布前部署，又或者希望對沖美國債務上限相關風險，淡倉選擇可留意道指認沽證10786，行使價30,000點，實際槓桿逾10倍，9月15日到期；或道指熊證49611 ，收回價35,000點，實際槓桿近17倍。
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