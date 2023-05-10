新盤概況：University Hill 2B期周六賣首輪

新地代理總經理胡致遠稱，將以價單發售單位涵蓋開放式至三房戶，折實價332.55萬至1,007.04萬元，折實呎價13,112元起，折實平均呎價約15,989元，有約70伙提供「科研專才/學術人才現金回贈」。按定價計，價單單位市值共逾11.7億元。

至於招標發售單位包括三房戶、連平台或連天台特色戶。發售當日會劃分A組及B組揀樓時段，優先的A組買家須購最少兩伙指定單位，或最少一伙指定三房戶，該組別上限設20伙。B組則可購一至兩伙。

發展商指，該盤客源佔約五成為投資者，其餘五成為自住客，另有約兩至3伙的買家具內地背景。

CAINE HILL連沽兩伙 恒地的上環CAINE HILL昨連沽兩伙，共涉1,914.78萬元。包括29樓A室一房戶，以980.58萬元成交，呎價約33,930元。同系啟德THE HENLEY I以1,033.98萬元售出2座36樓G室一房單位，呎價27,210元。

瑜一•天海示範單位周六開放 華懋集團發展的何文田站瑜一•天海推售工作如火如荼，項目三房示範單位昨日曝光。該集團銷售總監封海倫表示，示範單位將於本周六開放予公眾參觀，計劃周內開價，最快下周發售，首張價單推出不少於90伙。

她續稱，該盤實用面積逾900方呎向南單位，部署以招標推出。發展商昨開放一對連家具經改動及無改動的三房連套房示範單位，均參照第1B座18樓A室搭建，實用面積960方呎，樓層高度約3.225米，客廳連接27方呎露台。

其中，連家具經改動單位以現代禪風藝術風格打造，客飯廳選用淺灰色及淺木色為設計主調。廚房屬梗廚，配備各項家電。設計師將一間睡房改裝為起居空間，並布置成茶室，擺放原木茶桌。另一間則設計成兒童睡房。至於主人套房連接16方呎工作平台，而主人套廁及客廁均以採用有窗戶的明廁設計。發展商透露，首批單位將囊括三房連儲物室戶型。