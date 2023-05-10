壽司郎母企港收入倍增

連鎖迴轉壽司店壽司郎的母企Food & Life Companies（FL）公布上半財政年度業績，截至3月底止半年，本港業務收入按年增長逾1.07倍至107.43億日圓，撇除匯率變動影響按年增長75.3%，按期間每百日圓平均兌5.73港元計算，18家「壽司郎」和兩家「杉玉」居酒屋的營業額接近6.16億元。

FL在港生意額大增固然與開店有關，3月底止一年內，本港餐廳數目增加7間至20間，其中5間是「壽司郎」，單計今年首3個月就只有一間「杉玉」。以期末餐廳數目計，去年3月底止半年，每間營業額估計2,691.76萬元（日均14.78萬元），本年3月底止半年估計3,079.65萬元（日均16.92萬元），按年增長約14%。

上半財年盈利1.4億 盈利能力方面，FL上半財年本港業務的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為24.46億日圓，撇除匯率影響按年增長91.3%，以上述日圓兌港元匯率計算估計約1.4億元，為收入22.76%，而去年3月底止6個月為10.78億日圓，折合估計7,300.64萬元，為收入的20.91%。

撇除開店因素，FL本港業務盈利能力提升，原因無疑是經濟逐漸復常，跟去年同期爆發第5波疫情形成強烈對比，9月底止在港開25間餐廳的目標不變。不過，FL坦言，本港的挑戰在於人口減少令餐飲市場萎縮、競爭愈益激烈。