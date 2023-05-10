高盛：近半家族辦公室擬增持股票

近年香港積極爭取家族辦公室落戶，以鞏固國際金融中心地位。投行高盛最新發表2023年家族辦公室投資洞察報告《放眼地平線》指出，未來一年，48%受訪家族辦公室表示擬增加公開市場股票配置，41%擬增加私募股權。在加息周期下，39%表示會適度增加固定收益投資，35%表示擬減少對現金和現金等價配置。

該行於今年1月17日至2月23日期間，訪問了166家機構家族辦公室。當中93%淨資產逾5億美元，而淨資產逾10億美元比率為72%。在風險資產配置中，28%受訪家族辦公室投放於公開市場股票，26%風險資產為私募股權；不包括美國國債的現金/現金等價值佔比為12%，固定收益佔比為10%，私人房地產和基礎設施的投資佔比為9%；對沖基金、私募信貸及大宗商品比率則分別為6%、3%及1%。

投資加密幣興趣大減 有32%受訪機構指有投資數碼資產，家族辦公室增加加密貨幣投資比例，由2021年的16%升至26%；惟表示未來對投資加密貨幣感興趣的比率由上次調查的45%急降至12%，表示沒有投資加密貨幣也不感興趣的比例由39%增至62%。

約三分之一的家族辦公室計劃在未來一年擴大對住宅房地產的投資，另有30%預計將保持現有投資。不過，只有7%受訪機構尋求增加對寫字樓的投資，反映對商業房地產投資的興趣轉冷。另類投資方面，38%的家族辦公室投資收藏品，藝術品、酒和飛機是最受歡迎的收藏選擇。