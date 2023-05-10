亞太女性憂退休無保障

81%擔心生活成本漲 44%儲蓄夠使不足20年 環顧全球，今年市場持續動盪，通脹上升、長遠經濟前景以及財務管理，就成為亞太區女性最擔憂的議題。富達國際最新發布的《全球女性投資理財調查2023》顯示，亞太區女性擔心長遠退休保障，並積極尋求退休解決方案以應對長壽及財務挑戰。

該調查發現，亞太區女性普遍擔心生活成本上漲（81%），長期經濟狀況（73%）和自身的儲蓄及投資能力（70%）。調查結果顯示，有近46%亞太區女性認為自己經濟獨立，但只有36%女性對自己整體財務狀況有信心，比例明顯大幅低於持相同看法的男性（45%）。

料63歲退休 平均壽命85 報告指出，亞太區女性預計63歲退休。以女性平均壽命為85歲計算，女性退休生活將長達22年。然而，44%女性普遍認為個人的退休儲蓄只能維持少於20年，當中20%女性表示無法確定自己的退休儲蓄能維持多久。

針對退休生活，報告指42%女性對金錢和財務方面感樂觀，比例較男性為低（51%），這或能解釋當被問及退休儲蓄能否支撐整個退休生活時，僅30%女性對其儲蓄水平有信心，比例明顯低於持相同看法的男性（40%）。

儘管54%女性表示正積極管理自己財務，但只有29%認為自己適合投資，報告指這或反映女性對個人財富管理缺乏信心，亦解釋為何大部分女性（68%）視現金儲蓄、定期存款和外幣等金融產品為其退休期間的主要選項。此外，有21%女性表示不打算於退休後進行任何投資。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕表示，每月擁有穩定收入是香港（80%）及亞太區（75%）女性作退休後投資的首要考慮因素之一，這反映到為何打算將大部分資產投放於現金儲蓄。然而，42%香港女性期望於退休後每年獲得5至10%的投資回報。

三成願意了解投資知識 在長期低利率環境和通脹上升將蠶食現金價值的情況下，這想法似乎不切實際。此外，亞太區女性普遍願意主動積極了解投資的相關知識，相信能透過在投資及財務方面的教育（37%）、在預算方面的教育（29%），以及獲取更多財務建議或指導（28%），能協助實現經濟獨立及長遠財務目標。

亞太女性退休儲蓄

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