日央行：退出YCC取決通脹

日本央行行長植田和男

對於何時退出超寬鬆貨幣政策，上月才出任日本央行行長的植田和男，近日再給出明確的指標。他昨日在當地國會上表示，日本經濟正在復甦，並且「我們在趨勢通脹中看到一些積極迹象，包括通脹預期。」所以只要預示到通脹可持續和穩定地達到2%央行的目標時，將結束孳息率曲線控制（YCC）政策，然後轉向縮減央行的資產負債表。

他一再排除立即加息的可能性，認為近期通脹上升，主要是由於進口成本上升推動。日圓匯價昨稍跌約0.19%，兌每美元報134.81日圓，每百日圓兌5.8168港元。

自去年8月起，日本的通脹便維持在3%或以上。然而，植田昨日對前景的各種不確定性發出警告，例如強勁工資增長會否持續，並會否延伸至較小的公司。央行將檢視過去貨幣政策的好處和副作用。

任天堂全年純利跌9% 事實上，日本經濟數據未見全面利好，最新公布的3月家庭支出按年意外地下跌1.9%，創一年以來最大跌幅。

個別公司方面，日本遊戲巨頭任天堂公布，今年3月底止財年收入按年跌5.5%至1.6萬億日圓，淨利潤跌約9%至4,327.6億日圓。Switch銷量跌22.1%至1,797萬部。該企預計今年淨利潤3,400億日圓；Switch銷量預測為1,500萬部。