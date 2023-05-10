英上月樓價增幅10年最慢

按揭貸款機構Halifax數據顯示，英國4月平均樓價按月跌0.3%至約28.68萬英鎊（約284.02萬港元），扭轉之前3個月的升勢，按年升幅縮窄至只有0.1%，為2012年12月後最弱，主要由於按揭息率上升，單計二手樓更按年跌0.6%，大倫敦等4個英格蘭最南的區域之平均樓價均已低過去年同期。

該機構指，從就業市場來看，英國經濟尚算穩健，按揭審批回升亦反映樓市比去年下半年上屆政府祭出「小型預算案」時有所穩定，問題是英國息口始終比以前高一大截，其影響會逐漸浮現，而且生活成本恐繼續衝擊很多家庭的買樓意欲，預計英國樓價今年餘下時間有進一步下行壓力。

Civitas是一隻在倫敦掛牌的房地產信託基金（REIT），上市以來一直由長實的聯屬公司擔任投資顧問，旗下資產包括專業支援房屋及家居護理房屋，專為18至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所。3月底Civitas的每股資產淨值為109.16便士。