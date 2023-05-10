星房租太貴 外企擬將員工遷往香港曼谷

近年新加坡樓價急升，連帶租金亦水漲船高，令不少長駐星洲的海外公司相當「頭痕」。外媒報道，鑑於新加坡租金太貴，部分企業擬將人才回流至香港、吉隆坡和曼谷等，以減低成本。

報道引述新加坡歐洲商務協會3月發表的調查報告，指受訪的268家企業中，約40%因租金上漲而每月向員工提供逾1,500新加坡元（約8,800港元）的額外援助；又指倘若租金持續升溫，70%公司準備將外籍員工遷至海外。

多數外籍人士無住房津貼 另有招聘公司高層表示，由於不少公司因應全球經濟不確定而控制成本，所以新加坡的大多數外籍人士都沒有獲得住房津貼。Achieve Group首席執行官Joshua Yim更表示，不少公司現時會為白領員工提供遠程工作，部分將員工遷往吉隆坡和曼谷等成本較低的城市。新加坡一家科企高層亦稱，考慮在馬來西亞檳城島開設衞星辦公室以留住人才。

事實上，星洲政府數據顯示，現時沒有永久居留權的外國人佔當地560萬人口的28%，而由於這類民眾傾向「租樓住」，所以更容易受當地樓價影響。

獨立國際房地產顧問機構萊坊早前發表的數據提及，去年新加坡私人物業租金漲約30%，單計第四季豪宅租金升幅更超越倫敦和紐約，為全球之冠。