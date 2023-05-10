3因素削弱港樓上升動力

近期本港樓價跌勢再現，仲量聯行昨日公布的《香港住宅銷售市場綜述》報告直言，加息、出生率與結婚個案減少這3大因素，將導致港樓樓價短期欠缺上升動力。

結婚生育率持續下降 報告指，過去3年，本港人口減少18.7萬人，而未來出生人口同樣呈下跌趨勢。回顧2020至2022年平均每年登記結婚數目為28,248宗，較2017至2019年平均每年48,556宗減少41.8%；總和生育率（每千名女性的活產嬰兒平均數目）則由2017年的1,128個，減少至2021年772個，較日本及新加坡低。

該行提及，雖然滙豐帶頭在本月初上調最優惠利率0.125厘的影響較小，但今輪加息周期以來累積的負擔已不可小覷。該行強調，即使加息周期結束，按揭利率恐將維持高位，不利需求增長，而隨着經濟復甦，收入增加及負擔能力提升雖為樓價帶來支持，但進展將會較緩慢。

與此同時，報告又指現時的經濟變化已不利內地買家入市，因香港的低借貸成本和相對較高租金回報率等優勢已不復當年。此外，非本地用家置業在印花稅、按揭成數方面有更大壓力。回顧2017年，內地買家佔住宅成交量的15%以上。

另邊廂，集友銀行今起加最優惠利率（P息）至5.875厘，加幅0.25厘，高於其他銀行的0.125厘。中原按揭董事總經理王美鳳認為，中小型銀行資金成本壓力增加，但個別銀行加P息幅度不同未會對樓市構成影響。