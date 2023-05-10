恒指穿兩萬 騰訊4個月低

中國與加拿大的外交風波升溫再為地緣政治局勢增添變數，近期炒得㷫合合的「中國特色估值」概念股散水，港股連升3個交易日後，周二急吐超過400點，恒生指數最終失守兩萬點大關，報19,867點，跌429點或2.12%。

恒指昨日低開44點，報20,252點，早段曾止跌回升不足一點，隨後港股跟隨A股急插，臨近收市更愈跌愈深，10天（現處19,890點）、20天（現處20,135點）及50天（現處20,023點）移動平均線最終一併跌穿。國企指數收報6,735點，跌162點或2.36%；科技指數收報3,798點，跌115點或2.95%。港股總成交增至1,223億元，「北水」經港股通淨買入9.4億元。