恒指穿兩萬 騰訊4個月低
「中國特色估值」概念散水 中芯挫7.4%差絕藍籌
中國與加拿大的外交風波升溫再為地緣政治局勢增添變數，近期炒得㷫合合的「中國特色估值」概念股散水，港股連升3個交易日後，周二急吐超過400點，恒生指數最終失守兩萬點大關，報19,867點，跌429點或2.12%。
恒指昨日低開44點，報20,252點，早段曾止跌回升不足一點，隨後港股跟隨A股急插，臨近收市更愈跌愈深，10天（現處19,890點）、20天（現處20,135點）及50天（現處20,023點）移動平均線最終一併跌穿。國企指數收報6,735點，跌162點或2.36%；科技指數收報3,798點，跌115點或2.95%。港股總成交增至1,223億元，「北水」經港股通淨買入9.4億元。
科企受壓 百度瀉近半成
摩通唱好 煤氣逆市飆6%
此外，中華煤氣(00003)昨日飆6.25%，報7.65元，升幅冠絕藍籌。投行摩根大通相信，公用股估值吸引，預計上半年業績反彈帶動，公用股將繼續跑贏大市，把煤氣評級由「減持」升至「中性」，目標價由6元上調至6.5元，預估該企今年盈利或反彈逾15%，主要是受惠燃氣銷量及單位利潤改善。
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