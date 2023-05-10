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恒指穿兩萬 騰訊4個月低

恒指昨低開後曾止跌回升不足一點，午後跌勢轉急。（中新社圖片） 恒指昨低開後曾止跌回升不足一點，午後跌勢轉急。（中新社圖片）
恒指昨低開後曾止跌回升不足一點，午後跌勢轉急。（中新社圖片）
「中國特色估值」概念散水 中芯挫7.4%差絕藍籌
中國與加拿大的外交風波升溫再為地緣政治局勢增添變數，近期炒得㷫合合的「中國特色估值」概念股散水，港股連升3個交易日後，周二急吐超過400點，恒生指數最終失守兩萬點大關，報19,867點，跌429點或2.12%。
恒指昨日低開44點，報20,252點，早段曾止跌回升不足一點，隨後港股跟隨A股急插，臨近收市更愈跌愈深，10天（現處19,890點）、20天（現處20,135點）及50天（現處20,023點）移動平均線最終一併跌穿。國企指數收報6,735點，跌162點或2.36%；科技指數收報3,798點，跌115點或2.95%。港股總成交增至1,223億元，「北水」經港股通淨買入9.4億元。
科企受壓 百度瀉近半成
部分連日熱炒的「中特估」遭資金割禾青，中國移動(00941)股價跌2.15%至68.15元。剛獲大行唱好的中國銀行(03988)、農業銀行(01288)及江西銀行(01916)跌1.46%、1.83%及3.88%。中國平安(02318)及中國太保(02601)跌3.92%及2.9%。
科技股拖低大市，中芯國際(00981)收市急挫7.4%，是表現最差藍籌。騰訊控股(00700)跌3.63%，報328.4元，為今年以來逾4個月收市新低。阿里巴巴(09988)、美團(03690)、百度(09888)分別跌3.05%、2.9%及4.46%。至於不符合納入MSCI中國指數資格的商湯(00020)再挫6.58%，報2.27元的逾3個月低位。
摩通唱好 煤氣逆市飆6%
此外，中華煤氣(00003)昨日飆6.25%，報7.65元，升幅冠絕藍籌。投行摩根大通相信，公用股估值吸引，預計上半年業績反彈帶動，公用股將繼續跑贏大市，把煤氣評級由「減持」升至「中性」，目標價由6元上調至6.5元，預估該企今年盈利或反彈逾15%，主要是受惠燃氣銷量及單位利潤改善。
摩通又分別給予長江基建(01038)及電能實業(00006)「增持」評級，目標價分別上調至52元及51.5元。惟長建及電能昨日跌0.53%及0.86%，報46.5元及46.1元。
至於大和則繼續看好旅遊恢復相關股，料機構投資者的支持可推動人工智能和國企的熱潮，看好科技、媒體及通訊行業（TMT），但更看好消費電子和半導體設備股，該行把安踏體育(02020)及華潤啤酒(00291)等納入中資股首選名單，但剔除李寧(02331)及阿里。
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