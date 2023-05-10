聯儲憂銀行信貸收緊 渣打：檢討大到不能倒

債王：短期美債可吼 傳統而言，「大到不能倒」的銀行，是指「具全球系統重要性銀行（G-SIB）」或「具本地系統重要性銀行（D-SIB）」。其中，G-SIB是根據巴塞爾銀行監管委員會制訂的框架定義，而目前全球有30家G-SIB；至於D-SIB則無統一定義，是各地政府按巴塞爾框架加上不同的調整，識別出對區內金融系統較為重要的銀行。

就美國而言，當地監管機構並無明確定義D-SIB，惟外界一般把需要進行聯儲局壓力測試的門檻（資產規模逾2,500億美元的銀行）視作D-SIB，而包括SVB在內近期倒閉的數家美國銀行均不符合此定義。

溫拓思日前出席活動時稱，過去一段時間「大到不能倒」問題不斷浮現，正正反映出這個概念有需要重新審視。對於外界擔心摩根大通收購第一共和銀行（FRB），會加劇金融壟斷並導致摩通的規模變得「過大」，他反而不太擔心。他解釋，摩通的存款份額佔當地整體市場約12%，在許多其他地區，龍頭銀行所佔的存款比例遠高於此數字。

除了銀行業危機外，美國債務上限問題亦受到愈來愈多關注。傳奇投資者、人稱「債王」的格羅斯卻認為，現在是買入短期美國國債的好時機，並認為債限問題「總會得到解決」，不妨趁低撈貨。