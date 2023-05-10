摩通警告減息恐不利美股

華爾街大行繼續唱淡美股前景，與當前仍處於高位的美股走勢相悖。摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic警告，經濟衰退風險仍籠罩美國，投資者期望的「最黑暗時刻已過」可能只是錯覺，並預期今年餘下時間股市表現繼續疲弱，又指聯儲局減息反而可能不利美股。

道指曾跌108 PayPal捱沽 美股周二早段反覆偏軟，道指曾跌108點，報33,509點；標指跌21點，報4,116點；納指跌74點，報12,182點。自今年3月銀行危機爆發以來，美股只經歷了一輪短暫調整便重拾升勢，加上聯儲局表明加息周期已接近尾聲，令美股長期處於較高的水平。

去年股市大跌期間堅持唱好的Kolanovic，已加入唱淡行列。他指，當前市場預期聯儲局於今年底前減息，但「倘真的減息，原因無非是經濟開始衰退或金融市場出現重大危機」，故減息利好股市的傳統觀點今次或不會奏效。他認為，銀行危機會擴大聯儲局緊縮政策影響，在經濟衰退開始前股市很難觸底；整體趨勢仍是企業收入及盈利增長處下降軌道。

事實上，部分投資者對美股的高估值有戒心。剛公布業績的電子支付公司PayPal雖然交出不錯成績，但依然遭市場唾棄，其股價周二早段挫逾11%。該企於截至3月底止一季收入按年增長8.59%至70.4億美元；淨利潤增幅達56.18%，至7.95億美元；甚至將今年每股盈利預測調高4.58%至3.42美元。可惜這份強勁業績，依然未能消除市場對其長遠業務增長放緩的擔憂。

深受減價戰困擾的電動車公司Lucid業績「爆雷」，上季收入雖按年升近1.6倍至1.494億美元，但遠低過市場預期的2.1億美元；季內交付量亦僅1,406輛，遠遜預期的1,835輛之餘，公司更將今年產量目標大削28.5%至一萬輛；Lucid股價曾挫7.72%。運動服品牌Under Armour上季收入13.98億美元，按年升7.53%，其中亞太地區銷售增長逾23%；淨利潤1.7億美元，按年由虧轉盈，其股價早段跌約6%。

沙特阿美上季盈利縮17% 另外，全球最大石油公司沙特阿美公布，上季收入按年跌10.6%至1,113.23億美元；純利按年跌17.27%至311.26億美元，主要受期內油價回落拖累。該公司同時宣布引入基於業績表現的新派息機制，以每年自由現金流的50至70%作為派息目標。