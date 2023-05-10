內房企非銀融資728億 按月大減兩成

中指研究院發布報告指出，4月房地產企業非銀融資總額為728.2億元（人民幣‧下同），按年下降5.4%，按月降20.7%。報告又指出，當前民營房企發行期限較長的債券仍需較強的增信措施，投資者對民營房企的信心有待進一步恢復。

此外，今年5月到期債券餘額為689.1億元，其中，海外債佔比為18.4%，信用債佔比為81.6%。今年內到期債券餘額為5,249.2億元，佔總債券餘額的18.6%，其中，海外債佔比為34.4%，信用債為65.6%。

另外媒報道，大連萬達由本月初開始與工商銀行等主要債權銀行進步磋商，討論今年到期的境內貸款實施「無還本續貸」方案，以應對公司流動性問題。據報萬達要求部分子公司從銀行取得新增貸款援信，惟現時仍是初步討論階段。

另外，萬科A股發出的通告指出，行使「20萬科05」公司債券發行人贖回選擇權，將全額贖回上述債券。該批債券於2020年6月完成發行，發行規模為8億元，票面利率為3.2厘，期限為5年。

內房問題不解，部分內地資金轉戰海外。消息指有大批中國人湧入東南亞國家購買房產。單是泰國，估計今年吸引至少500萬名中國遊客，部分準備在當地置產。