內房企非銀融資728億 按月大減兩成
中指研究院發布報告指出，4月房地產企業非銀融資總額為728.2億元（人民幣‧下同），按年下降5.4%，按月降20.7%。報告又指出，當前民營房企發行期限較長的債券仍需較強的增信措施，投資者對民營房企的信心有待進一步恢復。
大連萬達研「無還本續貸」
報告顯示，4月信用債發行放緩，發行總量按年、按月均有所下降。其中，萬科企業(02202)、綠城、美的、濱江等非央國企成功完成信用債發行，但美的發行的12億元中期票據不僅有中債信用增進公司全額擔保，還有3家金融機構設立了信用緩釋風險憑證。
此外，今年5月到期債券餘額為689.1億元，其中，海外債佔比為18.4%，信用債佔比為81.6%。今年內到期債券餘額為5,249.2億元，佔總債券餘額的18.6%，其中，海外債佔比為34.4%，信用債為65.6%。
另外媒報道，大連萬達由本月初開始與工商銀行等主要債權銀行進步磋商，討論今年到期的境內貸款實施「無還本續貸」方案，以應對公司流動性問題。據報萬達要求部分子公司從銀行取得新增貸款援信，惟現時仍是初步討論階段。
碧桂園地產發票據籌17億
其他房企消息，碧桂園(02007)旗下碧桂園地產於周一已完成發行本年度第一及第二期中期票據，發行規模分別為8億元及9億元，期限均為兩年，最終票面利率分別為3.8厘及3.95厘。
另外，萬科A股發出的通告指出，行使「20萬科05」公司債券發行人贖回選擇權，將全額贖回上述債券。該批債券於2020年6月完成發行，發行規模為8億元，票面利率為3.2厘，期限為5年。
內房問題不解，部分內地資金轉戰海外。消息指有大批中國人湧入東南亞國家購買房產。單是泰國，估計今年吸引至少500萬名中國遊客，部分準備在當地置產。
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