華進口挫8% 內需堪憂

上月出口僅增8.5%料續放緩 首4月輸美瀉14% 儘管中國4月出口以美元計價連升兩個月，按年增8.5%，但比3月的14.8%增速大幅放緩，進口更連挫兩個月，且4月跌勢遠遠超出預期加劇至7.9%，增添外界對內需疲弱的憂慮。尤其是首4個月內地對美國出口仍跌14.3%，且向美出口連跌9個月，分析指，上月內地出口續升背靠非洲、俄羅斯及「一帶一路」沿線國家的加持，仍恐難緩衝歐美經濟不穩下對內地出口前景的壓力。

貿易順差擴至902億美元 中國海關總署數據顯示，4月出口總值2,954.2億美元，按月縮水6.39%，但在去年4月僅錄2,723.38億美元的低基數下，按年升幅仍好過市場預期的8%；4月進口總值2,052.1億美元，按月跌9.75%，導致全月貿易順差擴大至902億美元。惟日資投行野村提醒，受全球需求放緩及地緣政治緊張局勢影響，內地出口按年升幅料進一步縮至低單位數，甚至可能再次陷入負增長。

從出口目的地來看，東盟、歐盟及美國仍是中國的3大貿易夥伴。不過，單計4月，對東盟出口僅按年升4.48%，有別於3月錄逾三成增長的形勢；上月對歐盟出口維持3.86%升幅、向美國出口仍跌6.49%，可見3大主要出口目的地需求減弱。

運俄飆倍半 赴非洲增50% 反觀向俄羅斯出口高達96.21億美元，按年狂飆1.53倍；對非洲出口亦急升接近50%，至171.38億美元，顯示內地外貿出口結構正在出現變化，年初以來中俄貿易規模更按年急升41.3%，其中，對俄羅斯出口漲67.2%，自俄國進口增加24.8%。

今年首4個月累計，內地整體出口總值按年升2.5%，錄逾1.11萬億美元，進口仍跌7.3%，為8,227.63億美元，首4個月貿易順差2,941.93億美元。依出口重點商品劃分，機電產品總值約6,464.6億美元，佔整體出口總值逾57%。

受新能源車出口推動，4月汽車出口總值按年激增1.95倍至83.07億美元，涉及42.5萬輛，亦比去年同期大增1.5倍。業界估計，除了去年上海封城期間汽車供應中斷的低基數之外，俄國可能是內地汽車強勁出口的主要貢獻者。

上月進口放緩幅度超出預期，則與大宗商品有關。4月大宗商品價格進一步回落，降低了內地原材料等商品進口整體成本，以原油為例，4月進口金額按年下跌28.51%至244.65億美元。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈亦提到，不少進口貨物是用於製造出口產品，因此進口下滑或暗示未來數月出口將進一步受到影響。值得留意的是，積體電路出口額於4月亦錄得7.33%的按年跌幅。

專家估出招補貼製造業 她續指，全球經濟放緩加劇內地製造業的弱勢，內地政府更有可能推出財政刺激措施支持製造業的勞動力市場，包括為本地生產的電動車和消費者電子產品提供補貼，以及加快建造基建設施。該行認為，除非內地企業投資後勁不繼，否則寬鬆的貨幣政策不會是有效的應對措施。

大華銀行也指，考慮到外部需求愈趨疲弱，預計未來幾個月內地進出口表現將會逆轉，數據指標表明隨着內地經濟復甦，內需將加速增長，故目前維持今年內地出口按年收縮3%、進口增長2%的預測。

內地外貿按年變幅 彭藹嬈