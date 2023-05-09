環球市風高浪急 外匯基金難言穩

今年首季，中、港兩地重啟經濟，為全球景氣帶來一點起色，投資市場有喘息的機會。香港的外匯基金連續兩季錄得正回報，雖然尚未追回去年失地，但總算暫時止住蝕本門。不過，隨着美國經濟步入衰退的可能性不斷上升，美國加息周期有提早完結的迹象，一旦避險情緒復熾，得提防會引爆美國股市大冧市，聯儲局緊急降息應對，並推動資金再次「萬劍歸宗」流向美元。環球金融市場隨時重演風高浪急的一幕，當局得致力提高外匯基金的防禦性及多元性，以提防「無險可避」的情況會再次出現。

去年外匯基金虧損兩千億元，創下最差投資紀錄；同時財政儲備急挫至八千億元水平。外匯基金嚴重損手、政府財赤大幅上升，儲備大跌，難免令香港人擔心金融穩定。雖然，時至今日，即使銀行體系結餘不斷下降，聯匯制度仍然穩定，惟整體金融市場氣氛的復甦進度不如預期，如今一年已踏入第5個月，上半年金融市場表現總體乏善足陳，下半年向下的壓力更愈來愈大。

說到底，美國聯儲局的貨幣政策失敗，全球都要分擔其惡劣後果，香港亦無例外。過去3年新冠疫情期間，全球供應鏈大受影響，聯儲局多番強調通脹屬短暫性；惟3年疫情過去，上月紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數創下2008年以來的新低，但通脹卻仍然高企，說明聯儲局一直錯判形勢，先是過量印鈔，繼而是太遲出手控制通脹。未來很可能出現的情況是，美國經濟衰退，通脹不下，金融風險大幅飆升。

近月美國爆發的銀行業倒閉事件，只是冰山一角，銀行業風險向幾大業者傾斜，一旦爆險必然是超級「黑天鵝」。環顧世界主要市場，美國股、樓估值仍然偏高，一旦崩盤，非但美國當災，全世界都遭殃，尤其如今全球樓泡普遍仍嚴重，一旦爆破，後果不堪設想。

要知道，美國經濟走弱，若聯儲局非但要停止加息，更要減息刺激經濟的話，美元理論上看淡。問題出在美國仍坐擁國際主要儲備貨幣地位，仍然是全球最重要的避險貨幣，一旦美國金融震盪引發全球避險情緒急速升溫，資金全面流向美元的情景或再出現。股匯翻波，誠然又再會加大外匯基金操盤的難度，故且別為連續兩季錄得正數而高興得太早。

更令人擔心的是美債的去向。美國政府債務上限問題尚未解決，美元信用每況愈下的趨勢，累美債持有人愈感不安，並嘗試將部分資金轉到非美貨幣資產以分散風險，包括泊在沒有利息回報的黃金市場，並在貿易中減少使用美元。雖然全球去美元趨勢是一個漫長的過程，但必然會令美國的舉債能力和美債流動性大打折扣。如何應對美元信用危機，也是全球各地政府主權基金均要面對的一大考驗。

美國爛局如是，全球都難過活。外匯基金是香港人的資產，也是保障港元穩定的重要本錢，在金融怒海中，表現若能保持平穩已是萬幸。當局得及早築好護城牆，免得下半年表現又再翻轉，重演去年的滑鐵盧場面！