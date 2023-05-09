宏觀剖析：印度股市重獲資金青睞

上周外資對部分亞股有明顯超買，其中印度股市淨流入5.7億美元，其次是印尼及菲律賓股市。今年以來，外資對亞股主要側重於南韓及印尼股市，相反，泰國及印度等市場都是外資淨流出的地區，最近卻對印度從超賣轉為超買。

關注醫藥地產消費股 印度市場再度獲外資青睞，主要是受惠於幾方面的因素，包括歐美金融機構動盪迅速受控、印度夏季乾旱的擔憂暫時得以解除等，外資對當地持續加碼，股市也開始重拾反彈勢頭，其中中小型指數表現較強勢。

從印度的整體基本因素及近期消息去看，資金面仍屬正向，加上通脹有降溫迹象，當地央行暫停加息的舉動也有利於股市，建議可留意醫藥、地產與消費類等增長股。

有統計數據指出，自2008年金融海嘯後，全球主要股市的5月單月平均表現以印度最佳，達2%以上升幅，其次順序為深成指、越南及菲律賓股市，可見亞洲經濟增長動力相對優於歐美的成熟市場，尤以印度及東協市場表現更為看俏。

自第二季以來，印度股市逐步轉強，SENSEX指數經歷第一季調整後，目前已重回上升軌道，並且收復2月中的跌勢。印度3月製造業採購經理指數（PMI）指數已上升至56.4，顯示製造商對未來經濟的看法是審慎樂觀。

政府改善基建撐經濟 為提升經濟復甦力度，印度政府2024的財年預算將主要投放於有利長期經濟發展的資本開支，並聚焦於公路、鐵路等基礎建設；另外，政府也預測財政赤字佔國內生產總值（GDP）比重將由前一年度的6.4%下降至5.9%，可見當地財政狀況正在持續改善。

另外，政府為降低成本，也以自製國防武器作為中長期方向，以減輕國庫相關支出。從多方面觀察，印度資金面已逐漸恢復，即使之前有企業出現負面消息，為股市帶來不利影響，但事件影響消退，外資於3月開始有買盤進場，資金回流印度股市。外資似乎已結束數月以來的淨流出，對印度股市走勢有正面的支撐。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊