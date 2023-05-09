地產速報一覽

●第一太平戴維斯稱，尖沙咀加連威老道94號明輝中心地庫至3樓基座商場以招標形式放售，該7層樓面建築面積約9.02萬方呎，佔該廈超過50%不可分割業權。業主於疫情前的意向價約27億元，現時市場估值約16.8億至19.2億元，截標日期稍後公布。

●西南九龍維港滙錄首宗預租，中原李芳表示，該盤3B座中層F室，實用面積約320方呎，一房間隔，叫租1.8萬元，議價後以1.65萬元獲預租，呎租約51.6元，租金回報率約2.5厘，現時項目有約33個租盤，呎租叫價約55至65元。

●土地審裁處最新批出一宗強制拍賣個案，深水埗通州街306至312號舊樓獲頒售賣令，准以底價2.91億元強拍。物業佔地約4,771方呎，現為5層高相連舊樓，落成於1955年。申請人於2020年入稟時，已集合物業約80%權益。

●居屋未補價第二市場劈價吸客。富誠地產駱承德稱，黃大仙鳳禮苑B座高層3室兩房戶，實用面積約407方呎，去年10月開價388萬元，其後3度減價共93萬元，外區綠表家庭以295萬元購入，呎價約7,248元，較對上成交呎價低約8.5%。