市區豪宅新盤旺場

位於啟德海灣半島的天瀧，上周五起推出首批116伙招標發售。項目成交紀錄冊顯示，該盤昨日首錄成交，包括4伙三房戶及6伙四房戶，實用面積1,002至1,428方呎，成交價3,103萬至5,823萬元，呎價介乎約30,968至40,777元。成交價及呎價最高均屬1座19樓A室，實用面積1,428方呎，買家採用建築期付款計劃入市。

資料顯示，上述交易中，7宗採用建築期付款計劃入市，其餘3宗則選用180天現金付款計劃。發展商早前透露，自上周五起接獲雙位數標書，入標金額由逾3,000萬至逾5,000萬元。

示範單位或今日曝光 何文田站瑜一項目第1A期展開部署。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目樓書已經上載至一手住宅銷售資訊網，最快今日開放示範單位予傳媒預覽，有機會本周內開價，定價會參考早前推售的兩期項目，並按景觀及座向調整。

她又指出，今期由兩幢住宅大樓組成，提供447伙，一房佔75伙、兩房佔192伙、三房佔172伙，四房則佔8伙，實用面積311至1,615方呎，相比已發售的兩期，今期三房戶比例較高。該盤最快下周展開銷售。

至於項目第1B期及第1C期累沽347伙，套現逾59億元。該集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一•天海劃分為4座。當中，1A座及1B座望向九龍東，而2A座及2B座則分別望向維港及西九龍。資料顯示，瑜一共分3期發展，共提供844伙。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，加推單位包括13伙開放式戶、9伙一房戶及6伙兩房戶，實用面積214至378方呎，折實售價429.03萬元起，呎價約20,048至24,092元。入場單位為6樓M室開放式戶，實用面積214方呎。

University Hill 2A期售5個特色戶 新鴻基地產( 00016 )的大埔白石角University Hill第2A期，昨日以招標形式售出5伙特色戶，吸金逾4,678萬元。發展商表示，沽出單位包括一房至三房間隔，成交價613.5萬至約1,505.4萬元，呎價由約20,236至23,971元。售價及呎價最高單位為漾景閣第5A座15樓B5室，實用面積628方呎，套三房間隔，連183方呎天台。

同系屯門御海灣II以997.65萬元沽出1座3樓K室連平台戶，實用面積456方呎，兩房間隔，連332方呎平台，呎價約21,878元。另外，將軍澳日出康城晉海II昨日連沽7伙，成交金額829.19萬至1,103.05萬元，涉額6,424.73萬元。

封海倫（右）表示，瑜一第1A期位處該系列最前排。 University Hill第2A期累沽約353伙。左為新地副董事總經理雷霆。 瑜一1A期 第1B座1樓B室圖則 林達民稱，必嘉坊•迎匯開售至今已售出158伙，佔項目約六成。