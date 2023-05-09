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●莎莎國際(00178)發盈喜，預計截至今年3月底止全年純利將介乎約5,000萬至7,000萬元，按年虧轉盈；計及去年9月底止上半財年虧損約1.33億元的話，意味下半財年亦按半年虧轉盈，集團料下半財年純利約1.83億至2.03億元。
●從事煤炭開採的南戈壁(01878)發盈喜，預期截至今年3月底止季度將錄得淨利潤介乎500萬至900萬美元，去年同期則錄得淨虧損1,080萬美元；主要是受惠於今年第一季煤炭價格和煤炭銷售量增加，從而帶動盈利表現。
●服裝公司包浩斯國際(00483)發盈警，預期截至3月底止全年將錄得純利約2,900萬至5,700萬元，按年大幅下跌約60至80%；主要歸因於集團於上一個財政年度已大致完成資產變現行動，故出售物業及一間持有物業之附屬公司之增益由去年同期合共約1.715億元大幅減少至本期約150萬元。
●吉利汽車(00175)4月汽車總銷量為113,642輛，按年增長約58%。其中，近期大力推銷的品牌極氪上月銷售8,101輛，按年升2.79倍；但銷量最多的仍是吉利品牌，上月售87,899輛，升約8%。另外，純電動車上月售27,107輛，增長約148%，大幅多於插電式混動和油電混動車的2,767輛和16輛。
●長城汽車(02333)4月汽車總銷量為93,107輛，按年增加73.14%；今年首4個月銷售313,075輛，按年減少7.18%。產量方面，4月生產93,301輛，按年增加68.77%；首4個月產量317,387輛，按年減少6.98%。
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