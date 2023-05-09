產經

神威首3月生意12億 股價衝上近4年半高

神威藥業(02877)公布，首季營業額11.91億元（人民幣‧下同），按年增加35.6%，刺激周一股價全日大升11.37%，收報9.79港元，創近4年半收市新高。
上季神威藥業旗下注射液產品的營業額達4.89億元，比去年同期增加38.9%；軟膠囊產品及顆粒劑產品亦分別增21.7%及19.8%，至1.68億元及1.45億元；中藥配方顆粒產品的營業額更大增47.7%至3.25億元。
金斯瑞附屬賣股涉27億
金斯瑞生物科技(01548)公布，在美國上市的非全資附屬傳奇生物，向投資顧問T. Rowe Price Associates,Inc.建議的基金或帳戶，配售約546.87萬股美國存託股份（ADS），相當於1,093.75萬股傳奇生物股份，每股ADS作價為64美元（約502.4港元）。
傳奇生物預期，從註冊直接發售中獲得所得款項總額3.5億美元（約27.47億港元），擬用作2025年第四季前計劃營運開支及資本支出。完成後，公司於傳奇生物的持股量由51.36%，攤薄至49.76%。金斯瑞股價昨跌0.23%，收報21.1港元。
石四藥集團(02005)則公布，集團的鹽酸烏拉地爾及枸櫞酸托法替布已獲國家藥品監督管理局批准，登記成為在上市製劑使用的原料藥。鹽酸烏拉地爾主要用於治療高血壓，特別是危重度高血壓。枸櫞酸托法替布主要用於治療類風濕關節炎、銀屑病關節炎及強直性脊椎炎。歌禮製藥(01672)亦獲藥監局批准展開ASC10治療呼吸道合胞病毒的口服雙前藥IIa期臨床試驗。
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