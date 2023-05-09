神威首3月生意12億 股價衝上近4年半高
神威藥業(02877)公布，首季營業額11.91億元（人民幣‧下同），按年增加35.6%，刺激周一股價全日大升11.37%，收報9.79港元，創近4年半收市新高。
上季神威藥業旗下注射液產品的營業額達4.89億元，比去年同期增加38.9%；軟膠囊產品及顆粒劑產品亦分別增21.7%及19.8%，至1.68億元及1.45億元；中藥配方顆粒產品的營業額更大增47.7%至3.25億元。
金斯瑞附屬賣股涉27億
金斯瑞生物科技(01548)公布，在美國上市的非全資附屬傳奇生物，向投資顧問T. Rowe Price Associates,Inc.建議的基金或帳戶，配售約546.87萬股美國存託股份（ADS），相當於1,093.75萬股傳奇生物股份，每股ADS作價為64美元（約502.4港元）。
傳奇生物預期，從註冊直接發售中獲得所得款項總額3.5億美元（約27.47億港元），擬用作2025年第四季前計劃營運開支及資本支出。完成後，公司於傳奇生物的持股量由51.36%，攤薄至49.76%。金斯瑞股價昨跌0.23%，收報21.1港元。
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