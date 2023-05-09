神威首3月生意12億 股價衝上近4年半高

上季神威藥業旗下注射液產品的營業額達4.89億元，比去年同期增加38.9%；軟膠囊產品及顆粒劑產品亦分別增21.7%及19.8%，至1.68億元及1.45億元；中藥配方顆粒產品的營業額更大增47.7%至3.25億元。