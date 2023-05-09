旅業今年規模料返74萬億

隨着全球經濟走出新冠疫情，旅遊運輸需求爆發，旅遊業終於由谷底回升。世界旅行和旅遊理事會（WTTC）預計，今年全球旅行和旅遊行業將接近恢復至疫情前的水平，料今年市場規模將恢復至9.5萬億美元（約74萬億港元），與2019年比較，對全球經濟產值（GDP）的貢獻佔比僅差5%。

該會又預計，明年全球旅遊業將全面復甦，超越2019年水平。截至去年底，在該會分析的185個國家中，有34個國家的旅遊業對GDP的貢獻恢復到疫情前水平，估計截至今年底，至少還有50多個國家將達到這目標，或者達到目標的95%以上。

2月機票價平均年漲27% 同時，旅遊需求復甦亦帶動機票價格飆升。外媒引述航空公司數據報道，2月全球600多條最受歡迎的航線，平均票價按年增長27.4%，連續第15個月出現雙位數增長。其中，美國個別航線機票價格按年升幅超過一倍。

對於近日世界衞生組織指新冠肺炎不再是國際關注的突發公共衞生事件，國際航空運輸協會（IATA）副總幹事Conrad Clifford表示，各地政府必須吸取新冠疫情的教訓，檢討防疫措施的成效，在下一次全球公共衞生緊急事件期間做出的決定應該是一致的、以科學為基礎，經過風險評估並得到充分溝通；又指各地政府應盡一切努力維持全球航空連通性和供應鏈，並將航空人員指定為關鍵工作人員，而不是受制於嚴格的檢疫限制。