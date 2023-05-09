佛州7月勢限制中國公民置業

同由共和黨控制的美國佛羅里達州眾議院和參議院早前通過法案，限制中國公民在該州置業。政見與前總統特朗普接近的州長德桑蒂斯已表示會簽署相關法案，意味該法案於7月1日生效幾無懸念。

本來，法案針對的還有俄羅斯、伊朗、北韓、敍利亞、委內瑞拉和古巴公民，不許他們在州內軍事設施或關鍵基礎設施方圓10英里範圍內買地，問題是中國公民是全州的地都不許買，新版本赫然添加「禁止中華人民共和國（公民及實體）購買或取得物業」一語，定義除了中國官員或中共黨員，還包括中國其他政黨的成員、業務主要在中國、按中國法律成立的機構實體，以及居住地址在中國的非美國公民或合法永久居民。

僅准持有少數間接權益 其實所謂「禁止」，並非完全封死中國人在當地置業，因為他們在一定情況下可以持有少數（De Minimus）間接權益，滿足若干條件的自然人還能買一個面積不大於兩英畝（一個半足球場）的物業。問題是文本用上不少「中華人民共和國」、「中國共產黨」字眼，可以想像，事件引起美國華人群情洶湧，亦有民主黨籍的州眾議員質疑法案違憲。

不過，佛州眾議院是以95票贊成對17票反對通過法案，贊成票數高於共和黨議員人數，亦即有民主黨人支持。事實上，法案本身有民主黨人背書。不僅如此，已通過或正在審議法案禁止中國公民買地的州份最少還有10個，顯示美國政局愈來愈抗拒中國資金投資美國。