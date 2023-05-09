內地研用低端晶片發展人工智能

鑑於美國政府去年中要求英偉達（Nvidia）限制對華出口最先進的AI晶片「A100」及「H100」，以及比兩者更先進的版本，消息指，中國科技企業正埋首研究是否可以用較少或用較落後的晶片，來發展人工智能（AI）。

不過，「A800」和同樣因應制裁令為中國特製的「H800」，只能訓練較小的AI模型，應用於TikTok內容推薦功能，要打造聊天機械人那種生成式AI模型，難免要用上幾千塊甚至一萬塊「A100」。

華為旗下海思半導體官網顯示，「昇騰」分「310」及「910」，號稱「算力最強AI處理器」的後者用加強版的7納米製程「N7+」，工藝的開發者台積電提到要用中國沒有的極紫外光（EUV）光刻機，以華為在2019年8月推出它後約一年便遭受美國的晶片斷供令，不排除就在那一年的時間叫台積電趕製一大批「昇騰910」備用，而「昇騰310」則用12納米製程。據報華為的「盤古Sigma」模型純用自家「昇騰」晶片，也能完成一些中文任務。

半導體企倒閉年飆68% 另外，內媒指內地上市半導體公司去年共獲政府補貼121億元人民幣，可是同時亦有一大批倒閉，去年申請吊銷、注銷登記的半導體公司達5,746家，按年大增68.01%，跟2020年遍地開花的境況相反。