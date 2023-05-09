心連心化肥3年資本開支料100億
中國心連心化肥(01866)執行董事閆蘊華昨於業績電話會議上表示，集團已完成3大基地布局，投資高峰期已過，2023至2025年的投資開支約100億元（人民幣‧下同）以內，未來3年會做好現有江西、新疆和河南等項目，並會進一步降低負債率，認為公司最高負債率時期已經過去，未來發展會趨向穩定。
集團在新鄉基地年產能70萬噸尿素項目預計於今年下半年投產，遼寧葫蘆島基地一期項目有望於今年第三季度完工投產。她又指，集團作為同時擁有尿素及複合肥的企業，化肥產能將進一步釋放，使主業優勢更明顯；而尿素價格與原料成本是成正比，尿素價格過去隨煤炭價而下調，但近期已出現輕微反彈，仍有不錯利潤空間。
中國心連心化肥今年首季度母公司擁有人應佔未經審核全面收益總額按年減少12.82%至約3.33億元。閆指受化工品拖累，令上半年業務表現遜於去年同期，料化工品市場受下游行業復甦影響，價格將緩慢回升，下半年業務按年表現有望改善。
下半年化工品業務望改善
她又稱，化工品市場仍有波動，但預計隨着下半年內地房地產市場恢復，化工品業務料會向好。被問及集團旗下第二期的二甲基甲醯胺（DMF）項目發展，她指已順利投入生產，因DMF供應充足，暫時未有第三期的建設時間表。
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