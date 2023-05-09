心連心化肥3年資本開支料100億

集團在新鄉基地年產能70萬噸尿素項目預計於今年下半年投產，遼寧葫蘆島基地一期項目有望於今年第三季度完工投產。她又指，集團作為同時擁有尿素及複合肥的企業，化肥產能將進一步釋放，使主業優勢更明顯；而尿素價格與原料成本是成正比，尿素價格過去隨煤炭價而下調，但近期已出現輕微反彈，仍有不錯利潤空間。