比亞迪又遭股神減持套現4.6億

巴郡2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪H股，持有時間長達14年，直至去年8月首度減持，迄今累計減持逾1.16億股，即逾半的持股量，以期間盤中低位161.7元最保守估計亦套現超過188億元。

計劃越南生產電動車 此外，中汽協數據顯示，比亞迪去年公司實現銷量186萬輛，按年增長152%，今年以來公司銷量繼續穩中有升，售後服務費的變動趨勢與銷量變動趨勢基本一致。同時，有報道指比亞迪透過電郵證實，公司計劃在越南生產電動汽車，並指希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動汽車製造組裝項目投入運行，但並未提供任何投資細節。

至於針對內地的長沙比亞迪，旗下望城工廠和雨花工廠近期出現工人「離職名額已滿」、「批量辭職」等傳聞，比亞迪指經查證消息與事實不符，又指招聘工作正常。

另外，國務院上周五審議通過了加快推進充電基礎設施建設，支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見，消息刺激汽車股A股昨日普遍做好，金龍汽車昨收市升10.04%，中通客車、中國重汽及廣汽集團收市均漲逾1%。

另邊廂，英國豪華汽車品牌賓利（Bentley）首席執行官指，英國未能吸引電動汽車新創企業或大型電池製造商的投資「令人擔憂」，並建議英國政府需要解決能源成本問題，以刺激投資。