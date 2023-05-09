內地樓市成交面積月挫28％

儘管今年2月及3月內地樓市成功啟動「小陽春」行情，但4月市況無以為繼，樓市交投涉及面積按月轉跌。中指研究院數據顯示，4月內地14個主要城市成交面積按月下降28%，五一假期不少樓盤銷售中心的人流亦見冷清。據報有內地發展商趁機減價促銷，卻惹來官方以擾亂市場秩序為由判罰。

買家置業情緒稍為降溫，繼中指院指4月重點100城成交面積按月跌逾兩成之後，原來14個主要城市整體成交面積亦見下降，其中，一線成交面積下滑7.6%，惟按年仍上漲1.87倍，而上海按年漲幅更逾10倍，主因去年同期疫情影響導致成交量較少。

傳發展商擅自減價被罰 放寬防疫限制後首個五一假期，居民出遊消費意願強烈，房地產銷售整體表現相對平淡。網上流傳一則昆山住建局對兩個擅自大幅減價樓盤項目進行處罰的文件，稱在銷售過程中擅自大幅降價，擾亂房地產市場正常秩序，造成社會不穩定因素，已要求兩個項目立即整改，且暫時關閉網簽，罰款金額則未見披露。有地產中介指，今次發展商推出的優惠方案相當於75至8折出售，在當局介入後此前的折扣已收回，目前優惠僅在約3萬至5萬元（人民幣‧下同）。

住建部及市場監管總局昨亦發布規範房地產經紀服務的10大意見，包括各地要將規範房地產經紀服務納入樓市秩序整治的重要內容，並會同有關部門依法查處「黑中介」等違法違規行為。對收費明顯高於市場平均水平的房地產經紀機構，兩部門採取約談等綜合措施進行重點監管之外，強調經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用等。