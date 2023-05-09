菜鳥澄清暫無明確計劃港上市

傳螞蟻金融牌照審批遇阻

至於阿里巴巴有持股的螞蟻集團，2020年底在監管約談後暫緩上市，之後一直整改，並正申請金融控股公司牌照，以完成整改最後一步，而外界曾憧憬獲得牌照後，螞蟻可以重新招股上市。惟外媒報道，受內地機構改革影響，當局未決定人員分工等，故暫停審批程序，過程或需時數個月，可能要到下半年或較後時間才有進展。報道又指出，螞蟻在獲批有關牌照之前，不排除被處以罰款，其規模及理據仍在討論中。