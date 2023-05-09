菜鳥澄清暫無明確計劃港上市
市場消息指，阿里巴巴(09988)擬分拆旗下物流公司菜鳥在港上市，集資10億至20億美元，並已着手籌備相關事宜，惟公司負責人澄清目前無明確的上市計劃消息。
事實上，自阿里巴巴於3月底官宣分拆6大業務集團，且可獨立融資上市後，旗下業務相繼傳出上市消息，惟至今僅限於傳聞，未見集團落實具體的分拆業務計劃。
傳螞蟻金融牌照審批遇阻
至於阿里巴巴有持股的螞蟻集團，2020年底在監管約談後暫緩上市，之後一直整改，並正申請金融控股公司牌照，以完成整改最後一步，而外界曾憧憬獲得牌照後，螞蟻可以重新招股上市。惟外媒報道，受內地機構改革影響，當局未決定人員分工等，故暫停審批程序，過程或需時數個月，可能要到下半年或較後時間才有進展。報道又指出，螞蟻在獲批有關牌照之前，不排除被處以罰款，其規模及理據仍在討論中。
另外，將於本周四公布首季業績的科技巨頭京東(09618)，其副總裁兼京東科技智能服務與產品部負責人何曉冬向內媒表示，集團將在今年內發布千億級的人工智能（AI）大模型，具體時間有待公布，預計首階段將應用於核心產業，並逐步提供予合作夥伴使用，期望該大模型可在京東內部產業實踐中產生效果，而集團內部已成立跨部門項目組，進一步完善大模型。
網信部門進駐鬥魚平台
不過，針對內地網絡直播平台鬥魚存在色情、低俗等嚴重問題，國家互聯網信息辦公室指導湖北省網信辦派出工作組，進駐鬥魚平台開展為期一個月的集中整改督導。鬥魚美股周一早段股價受壓，曾重挫9%。海外科企方面，據報有「東南亞小騰訊」之稱的冬海集團（Sea）3月底或之前加入的員工，將自7月起獲加薪5%。
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